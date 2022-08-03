Полицейская история 2 (в переводе Гоблина) (фильм, 1988) смотреть онлайн

Знаковый фильм в карьере актера и режиссера Джеки Чана — теперь в переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Инспектор Чан, несмотря на успешный арест криминального босса Чу Тао, понижен в должности. Из-за превышения полномочий и порчи имущества теперь он работает в дорожном патруле. Но Чу Тао не остался за решеткой надолго и поклялся испортить жизнь Чану и его девушке. Тем временем террористы грозятся провести серию взрывов, если не получат 10 миллионов долларов от одной строительной фирмы. Полиция может не справиться с ними без помощи Чана.

