Полицейская история 2 (в переводе Гоблина)
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Полицейская история 2 (в переводе Гоблина)

Полицейская история 2 (в переводе Гоблина) (фильм, 1988) смотреть онлайн

1988, Ging chaat goo si juk jaap
Боевик, Криминал116 мин18+

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О фильме

Знаковый фильм в карьере актера и режиссера Джеки Чана — теперь в переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Инспектор Чан, несмотря на успешный арест криминального босса Чу Тао, понижен в должности. Из-за превышения полномочий и порчи имущества теперь он работает в дорожном патруле. Но Чу Тао не остался за решеткой надолго и поклялся испортить жизнь Чану и его девушке. Тем временем террористы грозятся провести серию взрывов, если не получат 10 миллионов долларов от одной строительной фирмы. Полиция может не справиться с ними без помощи Чана.

Страна
Гонконг
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Триллер
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейская история 2 (в переводе Гоблина)»