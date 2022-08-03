Полицейская история 2 (в переводе Гоблина) (фильм, 1988) смотреть онлайн
1988, Ging chaat goo si juk jaap
Боевик, Криминал116 мин18+
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О фильме
Знаковый фильм в карьере актера и режиссера Джеки Чана — теперь в переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Инспектор Чан, несмотря на успешный арест криминального босса Чу Тао, понижен в должности. Из-за превышения полномочий и порчи имущества теперь он работает в дорожном патруле. Но Чу Тао не остался за решеткой надолго и поклялся испортить жизнь Чану и его девушке. Тем временем террористы грозятся провести серию взрывов, если не получат 10 миллионов долларов от одной строительной фирмы. Полиция может не справиться с ними без помощи Чана.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Джеки
Чан
- Актёр
Джеки
Чан
- МЧАктриса
Мэгги
Чун
- ЛКАктёр
Лам
Квок-Хун
- БТАктёр
Билл
Тун
- БЛАктёр
Бенни
Лай
- ДЧАктёр
Джон
Чун
- ЧЧАктёр
Чарли
Чо
- ЧЮАктёр
Чо
Юэнь
- БЛАктёр
Бен
Лам
- ФМАктёр
Фай
Ман
- Сценарист
Джеки
Чан
- ЭТСценарист
Эдвард
Тан
- ЛХПродюсер
Леонард
Хо
- ЭТПродюсер
Эдвард
Тан
- ШЧХудожница
Ширли
Чан
- ПЧМонтажёр
Питер
Чун
- МЛКомпозитор
Майкл
Лай
- ДПКомпозитор
Дж.
Питер Робинсон
- ТСКомпозитор
Тан
Сиу-Лам