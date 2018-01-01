Wink
Полицейская академия 7: Миссия в Москве
Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейская академия 7: Миссия в Москве»

Актёры

Джордж Гейнс

George Gaynes
АктёрCommandant Lassard
Майкл Уинслоу

Michael Winslow
АктёрSgt. Jones
Дэвид Граф

David Graf
АктёрSgt. Tackleberry
Лесли Истербрук

Leslie Easterbrook
АктрисаCapt. Callahan
Дж. У. Бейли

G.W. Bailey
АктёрCapt. Harris
Кристофер Ли

Christopher Lee
АктёрCommandant Rakov
Рон Перлман

Ron Perlman
АктёрConstantine Konali
Клэр Форлани

Claire Forlani
АктрисаKatrina
Чарли Шлаттер

Charlie Schlatter
АктёрCadet Connors
Ричард Израэль

Richard Israel
АктёрAdam Sharp

Сценаристы

Рэндольф Дэвис

Randolph Davis
Сценарист
Нил Израэл

Neal Israel
Сценарист
Пэт Профт

Pat Proft
Сценарист

Продюсеры

Пол Масланский

Paul Maslansky
Продюсер

Монтажёры

Дэннис М. Хилл

Dennis M. Hill
Монтажёр

Операторы

Йен Джонс

Ian Jones
Оператор

Композиторы

Роберт Фолк

Robert Folk
Композитор