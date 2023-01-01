Полицейская академия 3: Переподготовка (фильм, 1986) смотреть онлайн
1986, Police Academy 3: Back in Training
Комедии80 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Правительство заявило, что только одна из двух полицейских школ может продолжать свою работу. Начинается жестокое состязание на выживание — ни одна из академий не желает закрываться, в дело идут все средства.
Полицейская академия 3: Переподготовка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДПРежиссёр
Джерри
Пэрис
- Актёр
Стив
Гуттенберг
- БСАктёр
Бубба
Смит
- ДГАктёр
Дэвид
Граф
- МУАктёр
Майкл
Уинслоу
- МРАктриса
Мэрион
Рэмси
- ЛИАктриса
Лесли
Истербрук
- АМАктёр
Арт
Метрано
- ТКАктёр
Тим
Казурински
- БГАктёр
Бобкэт
Голдтуэйт
- ДГАктёр
Джордж
Гейнс
- ДКСценарист
Джин
Квинтано
- НИСценарист
Нил
Израэл
- ППСценарист
Пэт
Профт
- БВСценарист
Бэрри
В. Блауштейн
- ПМПродюсер
Пол
Масланский
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- РФКомпозитор
Роберт
Фолк