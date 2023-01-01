Полицейская академия 3: Переподготовка (фильм, 1986) смотреть онлайн

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Правительство заявило, что только одна из двух полицейских школ может продолжать свою работу. Начинается жестокое состязание на выживание — ни одна из академий не желает закрываться, в дело идут все средства.



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