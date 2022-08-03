Полицейская академия 2: Их первое задание (фильм, 1985) смотреть онлайн
9.31985, Police Academy 2: Their First Assignment
Комедия83 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДПРежиссёр
Джерри
Пэрис
- ДСРежиссёр
Джеймс
Синьорелли
- Актёр
Стив
Гуттенберг
- БСАктёр
Бубба
Смит
- ДГАктёр
Дэвид
Граф
- МУАктёр
Майкл
Уинслоу
- БМАктёр
Брюс
Малер
- МРАктриса
Мэрион
Рэмси
- Актриса
Коллин
Кэмп
- ХХАктёр
Ховард
Хессеман
- АМАктёр
Арт
Метрано
- ДГАктёр
Джордж
Гейнс
- БВСценарист
Бэрри
В. Блауштейн
- ДШСценарист
Дэвид
Шеффилд
- НИСценарист
Нил
Израэл
- ППСценарист
Пэт
Профт
- ПМПродюсер
Пол
Масланский
- Продюсер
Джон
Голдвин
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- ВНАктёр дубляжа
Владимир
Никитин
- ВКАктёр дубляжа
Вадим
Курков
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- БПХудожник
Берни
Поллак
- ДКОператор
Джеймс
Крейб
- РФКомпозитор
Роберт
Фолк