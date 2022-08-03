Полицейская академия 2: Их первое задание
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Полицейская академия 2: Их первое задание

Полицейская академия 2: Их первое задание (фильм, 1985) смотреть онлайн

9.31985, Police Academy 2: Their First Assignment
Комедия83 мин18+

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О фильме

Банда хулиганов творит безобразия по всему городу и опустошает карманы всех, кто находится с ними на одном тротуаре. Осторожно! Когда увальни в голубой форме решат разобраться с этими парнями, это закончится умопомрачительным смехом.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полицейская академия 2: Их первое задание»