Поле битвы 2025 (фильм, 2020) смотреть онлайн

Фантастический хоррор о компании совершенно разных людей, которым приходится столкнуться с инопланетным захватчиком. Однажды судьба сводит в пустыне Аризоны нескольких незнакомцев: две молодых влюбленных пары, алкоголик, сбежавшие заключенные и полицейский видят, как на землю падает метеорит. Вскоре они понимают, что это космический корабль, а его пассажиры настроены враждебно. Чтобы пережить эту ночь, незнакомцам предстоит объединить силы. Какие испытания приготовили для них пришельцы, расскажет фильм «Поле битвы 2025», доступный для просмотра онлайн в видеосервисе Wink.

