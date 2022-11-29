Поле битвы 2025
Wink
Фильмы
Поле битвы 2025
4.72020, Battlefield 2025
Ужасы, Фантастика80 мин18+

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Поле битвы 2025 (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Фантастический хоррор о компании совершенно разных людей, которым приходится столкнуться с инопланетным захватчиком. Однажды судьба сводит в пустыне Аризоны нескольких незнакомцев: две молодых влюбленных пары, алкоголик, сбежавшие заключенные и полицейский видят, как на землю падает метеорит. Вскоре они понимают, что это космический корабль, а его пассажиры настроены враждебно. Чтобы пережить эту ночь, незнакомцам предстоит объединить силы. Какие испытания приготовили для них пришельцы, расскажет фильм «Поле битвы 2025», доступный для просмотра онлайн в видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

2.3 IMDb