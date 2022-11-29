4.72020, Battlefield 2025
Ужасы, Фантастика80 мин18+
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Поле битвы 2025 (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Фантастический хоррор о компании совершенно разных людей, которым приходится столкнуться с инопланетным захватчиком. Однажды судьба сводит в пустыне Аризоны нескольких незнакомцев: две молодых влюбленных пары, алкоголик, сбежавшие заключенные и полицейский видят, как на землю падает метеорит. Вскоре они понимают, что это космический корабль, а его пассажиры настроены враждебно. Чтобы пережить эту ночь, незнакомцам предстоит объединить силы. Какие испытания приготовили для них пришельцы, расскажет фильм «Поле битвы 2025», доступный для просмотра онлайн в видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Приключения
КачествоFull HD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
2.3 IMDb
- ДМРежиссёр
Джозеф
Мба
- ХРАктёр
Хосе
Росете
- АХАктриса
Анна
Харр
- ДЛАктёр
Дастин
Лейтон
- КТАктёр
Калеб
Томас
- АГАктёр
Адам
Голд
- ШДАктёр
Шон
Диллинхэм
- СКАктёр
Сантьяго
Крэйг
- БДАктриса
Бекки
Джо Харрис
- РКСценарист
Роберт
Конуэй
- ДМСценарист
Джозеф
Мба
- ДМПродюсер
Джозеф
Мба
- РКПродюсер
Роберт
Конуэй
- ЭТПродюсер
Эмбер
Томпсон
- ДММонтажёр
Джозеф
Мба
- ДМОператор
Джозеф
Мба