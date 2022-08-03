Похождения призрака
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Похождения призрака

Похождения призрака (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Promoción fantasma
Фэнтези, Комедия84 мин18+

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О фильме

Обладающий паранормальными способностями заурядный учитель Модесто может видеть мертвых людей. Это не принесло ему никаких успехов в жизни, скорее наоборот, из-за этого его каждый раз увольняют с работы.

Страна
Испания
Жанр
Комедия, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Похождения призрака»