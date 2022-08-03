Похождения призрака (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Promoción fantasma
Фэнтези, Комедия84 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Обладающий паранормальными способностями заурядный учитель Модесто может видеть мертвых людей. Это не принесло ему никаких успехов в жизни, скорее наоборот, из-за этого его каждый раз увольняют с работы.
СтранаИспания
ЖанрКомедия, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ХРРежиссёр
Хавьер
Руис Кальдера
- Актёр
Рауль
Аревало
- АХАктриса
Александра
Хименес
- ХБАктёр
Хавьер
Бодало
- АКАктриса
Анна
Кастильо
- АДАктриса
Андреа
Дуро
- АГАктриса
Аура
Гарридо
- АМАктёр
Алекс
Маруни
- ХОАктёр
Хайме
Олиас
- Актёр
Карлос
Аресес
- СААктриса
Сильвия
Абриль
- КГСценарист
Кристобаль
Гарридо
- АВСценарист
Адольфо
Валор
- ФБПродюсер
Фернандо
Бовайра
- СЭПродюсер
Сандра
Эрмида
- ЭРПродюсер
Эдмон
Рош
- ХАХудожник
Хавьер
Альвариньо
- КРХудожница
Кристина
Родригес
- АВОператор
Арнау
Вальс Коломер