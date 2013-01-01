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Похмельные игры

Похмельные игры (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Hungover Games
Фантастика, Комедии81 мин18+

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Сюжет

Пародия на культовые голливудские комедии, объединившая героев многих кинолент. Старые знакомые из "Мальчишника" - будущий жених Даг и его друзья Эд, Зак и Брэдли - накануне свадьбы вновь устраивают вечеринку. Мальчишник удается на славу, но после никто не может понять- куда подевался Даг?

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

3.3 КиноПоиск
3.5 IMDb