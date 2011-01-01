Похищенная (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, A Lonely Place to Die
Боевики, Ужасы95 мин18+
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Сюжет
Пятеро альпинистов совершают восхождение на одну из шотландских возвышенностей. Поднявшись, они обнаруживают юную девочку, которая непонятно как оказалась одна в совершенно дикой местности…
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДДРежиссёр
Джулиан
Джилби
- МДАктриса
Мелисса
Джордж
- КРАктёр
Карел
Роден
- АНАктёр
Алек
Ньюман
- ЭСАктёр
Эд
Спелирс
- КМАктриса
Кейт
Магоуэн
- ГСАктёр
Гарри
Суини
- ХБАктриса
Холли
Бойд
- ДРАктёр
Дуглас
Расселл
- ШХАктёр
Шон
Харрис
- ДДСценарист
Джулиан
Джилби
- УДСценарист
Уилл
Джилби
- МФПродюсер
Майк
Фачерти
- ХНХудожница
Хейли
Небауэр
- ДДМонтажёр
Джулиан
Джилби
- УДМонтажёр
Уилл
Джилби
- ААОператор
Али
Асад