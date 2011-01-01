Похищенная (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Пятеро альпинистов совершают восхождение на одну из шотландских возвышенностей. Поднявшись, они обнаруживают юную девочку, которая непонятно как оказалась одна в совершенно дикой местности…



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