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Похищенная

Похищенная (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, A Lonely Place to Die
Боевики, Ужасы95 мин18+

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Сюжет

Пятеро альпинистов совершают восхождение на одну из шотландских возвышенностей. Поднявшись, они обнаруживают юную девочку, которая непонятно как оказалась одна в совершенно дикой местности…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Ужасы, Боевики

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb