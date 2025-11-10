Похищение (фильм, 1993) смотреть онлайн
1993, Miami Shakedown
Боевик18+
Этот фильм пока недоступен
Миллионер Альфред Стайн — азартный игрок. Причем, игрок по крупному. Как-то вечером, будучи навеселе, он проиграл в казино миллион долларов и на следующее утро, придя в себя, принял решение не платить долг.
Однако казино контролируется мафией, которая, как известно, долгов не прощает. Мафиози нанимают профессионала — привлекательную и смертельно опасную Кэролайн Хорнер. Она осуществляет дерзкую операцию по похищению горячо любимой дочери Стайка и требует огромный выкуп.
Единственный человек, который может разрешить эту проблему — опытный и бесстрашный инспектор полиции Фергюссон. Именно между ним и похитительницей развернется самая захватывающая игра...
7.3 IMDb