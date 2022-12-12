Пока никто не поранился
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Пока никто не поранился

Пока никто не поранился (фильм, 2018) смотреть онлайн

5.52018, Before Someone Gets Hurt
Ужасы82 мин18+

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О фильме

Тим и его команда прибывают в заброшенный дом, чтобы узнать, на самом ли деле там есть нечто паранормальное, или все проявления сверхъестественного — просто розыгрыш.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.4 IMDb