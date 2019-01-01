Пока идет война (фильм, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Высокобюджетная историческая драма о знаменитом испанском писателе и философе Мигеле де Унамуно, снятая режиссером «Других» и «Ванильного неба». Начало испанской Гражданской войны. Мигель де Унамуно работает деканом в университете города Саламанка. Он – принципиальный противник диктатуры Франсиско Франко и регулярно обсуждает политическую обстановку со священником-протестантом и коллегой-профессором, которые вскоре становятся жертвами режима. Хотя сам де Унамуно пока в безопасности, перед ним встает выбор: оставить всякую надежду или заявить о своей гражданской позиции. Все это сопровождают семейные проблемы: сложные отношения с дочерью и внуком и воспоминания о погибшей жене.
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Информация
СтранаИспания, Аргентина
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
- ААРежиссёр
Алехандро
Аменабар
- КЭАктёр
Карра
Элехальде
- ЭФАктёр
Эдуард
Фернандес
- СПАктёр
Санти
Прего
- НПАктриса
Натали
Поса
- ЛБАктёр
Луис
Бермехо
- ФВАктёр
Фернандо
Вальверде
- ПЛАктриса
Патриция
Лопез
- ИКАктриса
Инма
Куэвас
- ЛСАктёр
Луис
Саэра
- ААСценарист
Алехандро
Аменабар
- АЭСценарист
Алехандро
Эрнандес
- ААПродюсер
Алехандро
Аменабар
- УСПродюсер
Уго
Сигман
- ХПХудожник
Хуан
Педро Де Гаспар
- СГХудожница
Соня
Гранде
- КММонтажёр
Каролина
Мартинез Урбина
- АКОператор
Алекс
Каталан
- ААКомпозитор
Алехандро
Аменабар