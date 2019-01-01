Пока идет война (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Высокобюджетная историческая драма о знаменитом испанском писателе и философе Мигеле де Унамуно, снятая режиссером «Других» и «Ванильного неба». Начало испанской Гражданской войны. Мигель де Унамуно работает деканом в университете города Саламанка. Он – принципиальный противник диктатуры Франсиско Франко и регулярно обсуждает политическую обстановку со священником-протестантом и коллегой-профессором, которые вскоре становятся жертвами режима. Хотя сам де Унамуно пока в безопасности, перед ним встает выбор: оставить всякую надежду или заявить о своей гражданской позиции. Все это сопровождают семейные проблемы: сложные отношения с дочерью и внуком и воспоминания о погибшей жене.



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