Актёры и съёмочная группа фильма «Погоня за Робертом Баркером»

Погоня за Робертом БаркеромАктёры и съёмочная группа фильма «Погоня за Робертом Баркером»
Актёры
АктёрDavid Pillard
Гюдмундюр ТорвальдссонGudmundur Thorvaldsson
АктёрOlly Cliiford
Патрик БаладиPatrick Baladi
АктрисаSuzie
Хильда ПитерHilda Péter
АктёрEno
Патрик РежисPatrick Regis
АктрисаEmma Clifford
Элизабет БоугElizabeth Boag
АктёрBlonde Man
Селин ДжонсCelyn Jones
АктрисаNadia
Евгения КарузоEugenia Caruso
АктёрRobert Barker
Кристофер ВилльерсChristopher Villiers
АктёрJack
Филип ЙоркPhilip York
Актриса