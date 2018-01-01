Wink
Погоня за Робертом Баркером
Актёры и съёмочная группа фильма «Погоня за Робертом Баркером»

Актёры

Гюдмундюр Торвальдссон

Gudmundur Thorvaldsson
АктёрDavid Pillard
Патрик Балади

Patrick Baladi
АктёрOlly Cliiford
Хильда Питер

Hilda Péter
АктрисаSuzie
Патрик Режис

Patrick Regis
АктёрEno
Элизабет Боуг

Elizabeth Boag
АктрисаEmma Clifford
Селин Джонс

Celyn Jones
АктёрBlonde Man
Евгения Карузо

Eugenia Caruso
АктрисаNadia
Кристофер Вилльерс

Christopher Villiers
АктёрRobert Barker
Филип Йорк

Philip York
АктёрJack
Кристина Каталина

Cristina Catalina
Актриса

Актёры дубляжа

Никита Грудинов

Актёр дубляжа
Сергей Бредюк

Актёр дубляжа
Лариса Гретчина

Актриса дубляжа
Александр Иванков

Актёр дубляжа
Марианна Покровская

Актриса дубляжа