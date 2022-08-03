4.72012, Girls Gone Dead
Ужасы, Комедия92 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Погибшие девчули (фильм, 2012) смотреть онлайн
О фильме
Группа сексуальных чирлидерш - первокурсниц собирается хорошо оторваться во время своих первых весенних каникул. Довольно скоро они понимают, что кровожадный садист-убийца, вооруженный средневековым боевым молотом и топором, выбрал их в качестве своих следующих жертв.
Рейтинг
3.2 КиноПоиск
3.5 IMDb
- МХРежиссёр
Майкл
Хоффман мл.
- КПАктриса
Кэти
Петерсон
- ШСАктриса
Ши
Стюарт
- БУАктриса
Брэнди
Уитфорд
- КХАктриса
Кэйли
Хейз
- КААктриса
Кристина
Алерс
- БСАктёр
Брюстер
Сэмпсон
- ДКАктриса
Джули
Кендалл
- ВЧАктёр
Винсент
Чимато
- ДЛАктёр
Джерри
Лоулер
- Актёр
Ал
Сапиенца
- ДМАктёр
Джон
МакГлотлин
- ДКАктёр
Джейсон
Кессер
- МТАктёр
Максвелл
Терлески
- ЛКАктриса
Линни
Куигли
- ШСАктёр
Шон
С. Филлипс
- БАктёр
Битлджюс
- ССАктёр
Сэл
Стокброкер
- РДАктёр
Рон
Джереми
- ДТАктёр
Джон
Трапани
- ДДАктёр
Джоэль
Д. Винкооп
- НМАктёр
Нико
МакБрэйн
- КОАктриса
Келли
Отис
- ДВАктриса
Дженнифер
Вортингтон
- ДФАктёр
Джошуа
Флорес
- ДКАктёр
Джаред
Кауфман
- ДСАктёр
Дерек
Смит
- НХАктёр
Ник
Холмс
- ДГАктёр
Дэйв
Грегори
- КМАктриса
Кара
Мендес
- ТХАктёр
Тайлер
Хьюман
- РДАктёр
Райан
Ди
- БКАктёр
Билл
Кассинелли
- ККАктёр
Крэйг
Кларк
- ЛДАктёр
Лайам
Дэй
- МДСценарист
Меган
Джонс
- РДСценарист
Райан
Ди
- МХСценарист
Майкл
Хоффман мл.
- РДПродюсер
Райан
Ди
- МХПродюсер
Майкл
Хоффман мл.
- ДКПродюсер
Джаред
Кауфман
- МХМонтажёр
Майкл
Хоффман мл.