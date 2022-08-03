Группа сексуальных чирлидерш - первокурсниц собирается хорошо оторваться во время своих первых весенних каникул. Довольно скоро они понимают, что кровожадный садист-убийца, вооруженный средневековым боевым молотом и топором, выбрал их в качестве своих следующих жертв.

