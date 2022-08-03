Погибшие девчули
Wink
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Погибшие девчули
4.72012, Girls Gone Dead
Ужасы, Комедия92 мин18+

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Погибшие девчули (фильм, 2012) смотреть онлайн

О фильме

Группа сексуальных чирлидерш - первокурсниц собирается хорошо оторваться во время своих первых весенних каникул. Довольно скоро они понимают, что кровожадный садист-убийца, вооруженный средневековым боевым молотом и топором, выбрал их в качестве своих следующих жертв.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

3.2 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Погибшие девчули»