Поездка в Милан (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Молодой филолог должен сделать все, чтобы забытый писатель закончил новую книгу. Комедийное роуд-муви из Италии о любви к жизни и людям.



Эмилиано 25 лет, он недавно окончил филфак, с работой не клеится, а тут еще и девушка заявила, что с ним скучно. К счастью, ему подворачивается предложение — стать ассистентом писателя Витторио Веццози, который больше 20 лет назад выпустил мировой бестселлер и с тех пор пропал с радаров. Он не написал ни одного романа, а только прожигал жизнь на вилле. Но внезапно на автора обрушивается интернет-слава, и он соглашается поехать в Милан, чтобы впервые за долгие годы публично выступить на местной ярмарке. Эмилиано предстоит сопровождать отвязного писателя в этом путешествии, а заодно как можно больше разузнать о второй книге и убедить его побыстрее ее завершить. К концу поездки оба неожиданно для себя изменятся: Виццози встретит старую любовь, роковую Милену, а Эмилиано наконец научится веселиться.



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