Поездка в Милан (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Молодой филолог должен сделать все, чтобы забытый писатель закончил новую книгу. Комедийное роуд-муви из Италии о любви к жизни и людям.
Эмилиано 25 лет, он недавно окончил филфак, с работой не клеится, а тут еще и девушка заявила, что с ним скучно. К счастью, ему подворачивается предложение — стать ассистентом писателя Витторио Веццози, который больше 20 лет назад выпустил мировой бестселлер и с тех пор пропал с радаров. Он не написал ни одного романа, а только прожигал жизнь на вилле. Но внезапно на автора обрушивается интернет-слава, и он соглашается поехать в Милан, чтобы впервые за долгие годы публично выступить на местной ярмарке. Эмилиано предстоит сопровождать отвязного писателя в этом путешествии, а заодно как можно больше разузнать о второй книге и убедить его побыстрее ее завершить. К концу поездки оба неожиданно для себя изменятся: Виццози встретит старую любовь, роковую Милену, а Эмилиано наконец научится веселиться.
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Рейтинг
- ЭКРежиссёр
Эудженио
Каппуччо
- Актёр
Марко
Джаллини
- ДМАктёр
Джузеппе
Маджио
- АМАктриса
Анна
Мануэлли
- ИФАктриса
Изабелла
Феррари
- СДАктёр
Сиди
Диоп
- КБАктёр
Клаудио
Бигальи
- ЛМАктёр
Леопольдо
Мастеллони
- МПАктриса
Мириам
Превиати
- АААктриса
Алессандра
Аччаи
- ЭКСценарист
Эудженио
Каппуччо
- ЛПСценарист
Лаура
Паолуччи
- ЭНСценарист
Эдоардо
Нези
- ДППродюсер
Доменико
Прокаччи
- ЛБПродюсер
Лаура
Буффони
- ФНМонтажёр
Фабио
Нунциата