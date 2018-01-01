Wink
Фильмы
Поездка в Америку
Актёры и съёмочная группа фильма «Поездка в Америку»

Режиссёры

Джон Лэндис

John Landis
Режиссёр

Актёры

Эдди Мерфи

Eddie Murphy
АктёрPrince Akeem / Clarence / Saul / Randy Watson
Арсенио Холл

Arsenio Hall
АктёрSemmi / Morris / Extremely Ugly Girl / Reverend Brown
Джеймс Эрл Джонс

James Earl Jones
АктёрKing Jaffe Joffer
Мэдж Синклер

Madge Sinclair
АктрисаQueen Aoleon
Джон Эймос

John Amos
АктёрCleo McDowell
Шэри Хидли

Shari Headley
АктрисаLisa McDowell
Эрик Ла Салль

Eriq La Salle
АктёрDarryl Jenks
Фрэнки Фэйзон

Frankie Faison
АктёрLandlord
Пол Бейтс

Paul Bates
АктёрOha
Луи Андерсон

Louie Anderson
АктёрMaurice

Сценаристы

Дэвид Шеффилд

David Sheffield
Сценарист
Бэрри В. Блауштейн

Barry W. Blaustein
Сценарист
Эдди Мерфи

Eddie Murphy
Сценарист

Продюсеры

Джордж Фолси мл.

George Folsey Jr.
Продюсер
Лесли Белзберг

Leslie Belzberg
Продюсер

Художники

Дебора Нэдулмэн

Deborah Nadoolman
Художница

Монтажёры

Малкольм Кэмпбелл

Malcolm Campbell
Монтажёр
Джордж Фолси мл.

George Folsey Jr.
Монтажёр

Операторы

Вуди Оменс

Woody Omens
Оператор

Композиторы

Найл Роджерс

Nile Rodgers
Композитор