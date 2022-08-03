Поездка в Америку (фильм, 1988) смотреть онлайн

Поездка в Америку
9.21988, Coming to America
Мелодрама, Комедия111 мин18+

О фильме

Принц африканского государства хочет сам найти себе жену и едет для этого в Америку. Там он представляется обычным человеком и поступает на работу в закусочную, так как его выбор пал на дочь хозяина.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поездка в Америку»