Поезд смерти
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Поезд смерти

Поезд смерти (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.22018, D-Railed
Ужасы, Детектив76 мин18+

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О фильме

В ночь на Хэллоуин пассажиры ретро-поезда становятся жертвами ужасного монстра. Мистический хоррор с атмосферой 1920-х годов.

Действие фильма разворачивается в канун Дня Всех Святых, когда несколько друзей решают отправиться на костюмированную вечеринку на старинном поезде. Уже с самого начала путешествия на них нападает парочка разбойников в стиле Бонни и Клайда, которые не только грабят пассажиров, но и убивают ведущего шоу. Гости не могут понять, является ли это частью представления или же настоящим преступлением. В разгар паники поезд не вписывается в поворот, что приводит к падению одного из вагонов в озеро. Пассажиры еще не подозревают, что самое ужасное только начинается. Ведь в темных водах обитает кровожадное чудовище, готовое пожирать всех, кто оказался в его лапах.

Смогут ли друзья остаться в живых, узнаете в динамичном хорроре «Поезд смерти». Фильм 2018 смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поезд смерти»