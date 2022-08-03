Поезд смерти (фильм, 2018) смотреть онлайн
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О фильме
В ночь на Хэллоуин пассажиры ретро-поезда становятся жертвами ужасного монстра. Мистический хоррор с атмосферой 1920-х годов.
Действие фильма разворачивается в канун Дня Всех Святых, когда несколько друзей решают отправиться на костюмированную вечеринку на старинном поезде. Уже с самого начала путешествия на них нападает парочка разбойников в стиле Бонни и Клайда, которые не только грабят пассажиров, но и убивают ведущего шоу. Гости не могут понять, является ли это частью представления или же настоящим преступлением. В разгар паники поезд не вписывается в поворот, что приводит к падению одного из вагонов в озеро. Пассажиры еще не подозревают, что самое ужасное только начинается. Ведь в темных водах обитает кровожадное чудовище, готовое пожирать всех, кто оказался в его лапах.
Смогут ли друзья остаться в живых, узнаете в динамичном хорроре «Поезд смерти». Фильм 2018 смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Детектив, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
- ДФРежиссёр
Дэйл
Фабригар
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- ДСАктёр
Дуэйн
Стендридж
- ДПАктриса
Джованни
Пико
- КНАктриса
Кэтрин
Нэгэн
- ММАктёр
Марвин
Мильора
- ФЛАктёр
Франк
Ламмерс
- КСАктриса
Картер
Скотт
- ДБАктёр
Джек
Беттс
- СДСценарист
Сюзанн
ДеЛорентис
- ДФСценарист
Дэйл
Фабригар
- ЭУСценарист
Эверетт
Уоллин
- СДПродюсер
Сюзанн
ДеЛорентис
- АЕПродюсер
Алекс
Е. Барнс
- ГКПродюсер
Грегг
Кристи
- ДКПродюсер
Джошуа
Коутс
- ДФМонтажёр
Дэйл
Фабригар
- ХММонтажёр
Хосе
Монтесинос
- КККомпозитор
Крис
Кано