Подставной город (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
В реальном мире Квон Ю — безработный неудачник, но в компьютерных играх — живая легенда и настоящий полевой командир. Однажды в кафе парень находит потерянный мобильник, хозяйка которого просит верн�уть трубу за вознаграждение, что он и делает. А на следующий день Квон Ю забирают в полицию. Хозяйка телефона изнасилована и убита, а наш виртуальный герой — идеальный подозреваемый, чтобы присесть на пожизненный срок. Самое время вспомнить свои командирские навыки, собрать в сети преданных сторонников и показать этому миру — кто герой, а кто лузер.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Криминал
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ППРежиссёр
Пак
Пэ-джон
- Актёр
Чи
Чхан-ук
- ЩЫАктриса
Щим
Ын-гён
- ОДАктёр
О
Джон-сэ
- КСАктёр
Ким
Сан-хо
- КГАктёр
Ким
Ги-чхон
- АДАктёр
Ан
Джэ-хон
- ЧГАктёр
Чхве
Гви-хва
- ПСАктёр
Пэк
Сын-чхоль
- ХДАктриса
Хан
Джи-ын
- ПКАктриса
Пак
Кён-хе
- ЛХАктриса
Ли
Ха-ни
- СИАктриса
Со
И-ан
- ОССценарист
О
Сан-хо
- ППСценарист
Пак
Пэ-джон
- ЧЁПродюсер
Чан
Ён-хван
- ЛДПродюсер
Лим
Джи-ён
- КЮХудожник
Ким
Юн-сок
- ЧСХудожница
Чо
Сан-гён