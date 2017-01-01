Подставной город (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В реальном мире Квон Ю — безработный неудачник, но в компьютерных играх — живая легенда и настоящий полевой командир. Однажды в кафе парень находит потерянный мобильник, хозяйка которого просит верн�уть трубу за вознаграждение, что он и делает. А на следующий день Квон Ю забирают в полицию. Хозяйка телефона изнасилована и убита, а наш виртуальный герой — идеальный подозреваемый, чтобы присесть на пожизненный срок. Самое время вспомнить свои командирские навыки, собрать в сети преданных сторонников и показать этому миру — кто герой, а кто лузер.



Подставной город смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.