Подруги поневоле (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Sweethearts
Мелодрама, Комедия102 мин18+
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О фильме
Мать-одиночка Мэл едва сводит концы с концами, работая фасовщицей на фабрике. Это толкает ее на ограбление ювелирного магазина. Всe идет не по плану, и Мэл приходится взять в заложницы невротичку Фрэнни, проходившую мимо витрины. Героинь ждет крутая погоня и множество опасных приключений.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Каролина
Херфурт
- Актриса
Каролина
Херфурт
- ХХАктриса
Ханна
Херцшпрунг
- АКАктриса
Аннеке
Ким Сарнау
- ФЛАктёр
Фредерик
Лау
- РЦАктёр
Рональд
Церфельд
- ЛААктриса
Луна
Арвен Крюгер
- ФЛАктёр
Фредерик
Линкеманн
- ДШАктёр
Давид
Шюттер
- МПАктриса
Мона
Пирзад
- Актриса
Нилам
Фарук
- МФСценарист
Моника
Фасслер
- КДПродюсер
Кристофер
Долль
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гассан
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- АФКомпозитор
Аннетта
Фокс