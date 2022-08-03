Подруги поневоле
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Подруги поневоле

Подруги поневоле (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Sweethearts
Мелодрама, Комедия102 мин18+

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О фильме

Мать-одиночка Мэл едва сводит концы с концами, работая фасовщицей на фабрике. Это толкает ее на ограбление ювелирного магазина. Всe идет не по плану, и Мэл приходится взять в заложницы невротичку Фрэнни, проходившую мимо витрины. Героинь ждет крутая погоня и множество опасных приключений.

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Криминал, Мелодрама
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подруги поневоле»