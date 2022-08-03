Подруги поневоле (фильм, 2019) смотреть онлайн

Мать-одиночка Мэл едва сводит концы с концами, работая фасовщицей на фабрике. Это толкает ее на ограбление ювелирного магазина. Всe идет не по плану, и Мэл приходится взять в заложницы невротичку Фрэнни, проходившую мимо витрины. Героинь ждет крутая погоня и множество опасных приключений.

