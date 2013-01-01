Подозреваемый (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Два афроамериканских социолога изображают из себя грабителей банка, чтобы убедиться в наличии расовой дискриминации при применении законов в небольшом провинциальном городке. Однако их эксперимент принимает незапланированный, смертельный оборот.



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