Подозреваемый (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The Suspect
Боевики, Триллеры93 мин18+
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Сюжет
Два афроамериканских социолога изображают из себя грабителей банка, чтобы убедиться в наличии расовой дискриминации при применении законов в небольшом провинциальном городке. Однако их эксперимент принимает незапланированный, смертельный оборот.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb