Подозреваемый
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Подозреваемый

Подозреваемый (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Suspect
Боевики, Триллеры93 мин18+

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Сюжет

Два афроамериканских социолога изображают из себя грабителей банка, чтобы убедиться в наличии расовой дискриминации при применении законов в небольшом провинциальном городке. Однако их эксперимент принимает незапланированный, смертельный оборот.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb