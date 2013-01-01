Подари мне убежище (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Gimme Shelter
Драмы96 мин18+
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Сюжет
Главная героиня, беременная девушка, убегает из дома от сварливой матери в поисках своего биологического отца. Сначала он отказывается поддержать девушку и требует от нее аборта, но потом в нем начинают просыпаться отцовские чувства.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- РКРежиссёр
Рон
Краусс
- Актриса
Ванесса
Энн Хадженс
- Актёр
Джеймс
Эрл Джонс
- Актриса
Розарио
Доусон
- Актёр
Брендан
Фрейзер
- ДПАктриса
Даша
Поланко
- СШАктриса
Стефани
Шостак
- Актриса
Энн
Дауд
- Актриса
Эмили
Мид
- КСАктриса
Кендес
Смит
- ЭШАктёр
Эдди
Швайгхардт
- РКСценарист
Рон
Краусс
- ДАПродюсер
Джошуа
Амир
- ПХПродюсер
Пол
Хеллерман
- МДМонтажёр
Мари-Элен
Дозо
- МСМонтажёр
Марк
Салт
- АМОператор
Ален
Маркоэн
- ОАКомпозитор
Олафур
Арнальдс