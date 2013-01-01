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Подари мне убежище

Подари мне убежище (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Gimme Shelter
Драмы96 мин18+

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Сюжет

Главная героиня, беременная девушка, убегает из дома от сварливой матери в поисках своего биологического отца. Сначала он отказывается поддержать девушку и требует от нее аборта, но потом в нем начинают просыпаться отцовские чувства.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подари мне убежище»

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