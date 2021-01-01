Под облаками
Wink
Фильмы
Под облаками
6.22021, Rien à foutre
Драмы110 мин18+

Под облаками (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Франко-бельгийская драма о запутавшейся в жизни бортпроводнице с лауреаткой Каннского кинофестиваля Адель Экзаркопулос в главной роли. Стюардесса по имени Кассандра работает в бюджетной авиакомпании, заливает джетлаг алкоголем и находит приключения на одну ночь с помощью дейтинг-приложений. Она надеется, что когда-нибудь сменит лоукостер на элитные авиалинии, но не решается подать резюме в компанию мечты и продолжает жить по привычной схеме с вечеринками и мимолетными связями, которые помогают отвлечься от печальных мыслей. Почему же Кассандре так сложно вырваться из этого порочного круга и как ее поведение связано с семьей и травмами прошлого? Ответы подскажет фильм «Под облаками» (2021), который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.

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Информация

Страна
Франция, Бельгия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.4 IMDb