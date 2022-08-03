Почти семнадцать
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Почти семнадцать

Почти семнадцать (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, The Edge of Seventeen
Драма, Комедия100 мин18+

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О фильме

С самого детства Надин считала, что еe старшему брату всe даeтся легко и просто, а сама она росла врединой и даже не могла завести друзей в начальной школе. Но однажды девочка Криста захотела дружить с ней, и они стали лучшими подругами. В свои 17 лет Надин всe так же ненавидит брата, и когда Криста начинает с ним встречаться, мир переворачивается с ног на голову.

Страна
Китай, США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb