Почти семнадцать (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, The Edge of Seventeen
Драма, Комедия100 мин18+
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О фильме
С самого детства Надин считала, что еe старшему брату всe даeтся легко и просто, а сама она росла врединой и даже не могла завести друзей в начальной школе. Но однажды девочка Криста захотела дружить с ней, и они стали лучшими подругами. В свои 17 лет Надин всe так же ненавидит брата, и когда Криста начинает с ним встречаться, мир переворачивается с ног на голову.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- КФРежиссёр
Келли
Фрэмон
- Актриса
Хейли
Стайнфелд
- ХЛАктриса
Хейли
Лу Ричардсон
- БДАктёр
Блейк
Дженнер
- Актриса
Кира
Седжвик
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- АКАктёр
Александр
Кэлверт
- ЭКАктёр
Эрик
Кинлисайд
- НКАктриса
Неста
Купер
- ДБАктёр
Дэниэл
Бэйкон
- КФСценарист
Келли
Фрэмон
- Продюсер
Орен
Авив
- ДБПродюсер
Джеймс
Битонти
- ЭБПродюсер
Эми
Брукс
- ДАХудожник
Джон
Альварес
- АЭКомпозитор
Атли
Эрварссон