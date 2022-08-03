С самого детства Надин считала, что еe старшему брату всe даeтся легко и просто, а сама она росла врединой и даже не могла завести друзей в начальной школе. Но однажды девочка Криста захотела дружить с ней, и они стали лучшими подругами. В свои 17 лет Надин всe так же ненавидит брата, и когда Криста начинает с ним встречаться, мир переворачивается с ног на голову.

