Побег (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Тамара планировала провести выходные вместе с лучшими подругами у озера за городом. Во время веселья в баре девушку похищают трое религиозных фанатиков и запирают в подвале, чтобы потом принести в жертву.
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Информация
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ТКРежиссёр
Торан
Коделл
- ЖБАктриса
Жаклин
Бетэм
- СТАктриса
Скаут
Тэйлор-Комптон
- ЛОАктриса
Ландри
Олбрайт
- ТКАктёр
Торан
Коделл
- ЛКАктёр
Лэйн
Коделл
- НЛАктёр
Ной
Лаудермилк
- ДУАктёр
Джамиль
Уокер Смит
- ЛЦАктёр
Лиз
Цвибель
- КРАктёр
Кристофер
Райан Джонсон
- ЖБСценарист
Жаклин
Бетэм
- ТКСценарист
Торан
Коделл
- ЭНПродюсер
Эрин
Найфех
- ЖБПродюсер
Жаклин
Бетэм
- РБПродюсер
Райан
Бёри
- ДЭПродюсер
Джеймс
Эндрю Фелтс
- ЭНОператор
Эрин
Найфех