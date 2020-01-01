Побег
Wink
Фильмы
Побег
6.32020, Getaway
Ужасы, Триллеры72 мин18+

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Побег (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Тамара планировала провести выходные вместе с лучшими подругами у озера за городом. Во время веселья в баре девушку похищают трое религиозных фанатиков и запирают в подвале, чтобы потом принести в жертву.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Побег»

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