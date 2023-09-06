Анимационный хит от создателей мультфильмов «Побег из космоса» и «Побег из джунглей». Неугомонные медведи пытаются сразиться с роботами и найти пропавшую мать. Когда-то медвежата Брэмбл и Бриар жили в лесу под присмотром своей любящей матери Барбары, пока она не исчезла. Много лет спустя они вместе со своим другом Виком и специалисткой по робототехнике Шарлоттой отправляются на футуристическую выставку «Страна роботов». Но посетители не успевают насладиться чудесами техники, ведь на выставку нападает Леонард и его верные сообщники. Он жаждет заполучить янтарный кулон, который носит с собой Шарлотта, — украшение, похожее на то, что принадлежало пропавшей Барбаре. Но среди напавших на выставку есть и медведица Урса — точная копия матери Брэмбла и Бриара. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть онлайн «Побег из страны роботов». Мультфильм 2023 года уже ждет вас на нашем сервисе без рекламы!

