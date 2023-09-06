Побег из страны роботов
Wink
Детям
Побег из страны роботов
9.12023, Boonie Bears: Guardian Code
Мультфильм, Для самых маленьких90 мин6+
Братья-медвежата разгадывают тайну исчезновения своей матери. Анимационный хит с персонажами мультфильма «Медведи-соседи»

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Побег из страны роботов (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Анимационный хит от создателей мультфильмов «Побег из космоса» и «Побег из джунглей». Неугомонные медведи пытаются сразиться с роботами и найти пропавшую мать. Когда-то медвежата Брэмбл и Бриар жили в лесу под присмотром своей любящей матери Барбары, пока она не исчезла. Много лет спустя они вместе со своим другом Виком и специалисткой по робототехнике Шарлоттой отправляются на футуристическую выставку «Страна роботов». Но посетители не успевают насладиться чудесами техники, ведь на выставку нападает Леонард и его верные сообщники. Он жаждет заполучить янтарный кулон, который носит с собой Шарлотта, — украшение, похожее на то, что принадлежало пропавшей Барбаре. Но среди напавших на выставку есть и медведица Урса — точная копия матери Брэмбла и Бриара. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть онлайн «Побег из страны роботов». Мультфильм 2023 года уже ждет вас на нашем сервисе без рекламы!

Страна
Китай
Жанр
Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.2 IMDb