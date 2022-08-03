Победители и грешники
Wink
Фильмы
Победители и грешники

Победители и грешники (фильм, 1983) смотреть онлайн

9.21983, Qi mou miao ji: Wu fu xing
Боевик, Криминал103 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Культовый гонконгский блокбастер из 80-х о бывших зеках, которые начали с чистого листа и занялись клинингом, с участием Джеки Чана. Пятеро друзей выходят из тюрьмы и решают начать новую жизнь, открыв уборочную компанию Five Stars Cleaning Co. Тем временем вышедший на волю в один день с ними богатый мошенник Чань Чиу приступает к торговле фальшивой валютой вместе с американским криминальным авторитетом. Цепь нелепых случайностей приводит к тому, что чемодан с поддельными банкнотами Чиу оказывается в фургоне Five Stars Cleaning Co. Сами того не подозревая, уборщики попадают в поле зрения мафии. К чему это приведет и какую роль в этом сыграет Джеки Чан, можно узнать, если смотреть фильм «Победители и грешники» (1983) онлайн в сервисе Wink.

Страна
Гонконг
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb