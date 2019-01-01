Победитель
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Победитель

Победитель (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.42019, Overcomer
Драмы114 мин6+

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Сюжет

Джон Харрисон работает тренером по баскетболу в средней школе и, когда для него наступают трудные времена, соглашается стать инструктором по бегу для страдающей астмой Ханны Скотт. Спортивные тренировки помогут девушке лучше узнать саму себя и ответить на вопросы, мучившие ее долгое время.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Победитель»

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