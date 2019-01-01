Победитель (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.42019, Overcomer
Драмы114 мин6+
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Сюжет
Джон Харрисон работает тренером по баскетболу в средней школе и, когда для него наступают трудные времена, соглашается стать инструктором по бегу для страдающей астмой Ханны Скотт. Спортивные тренировки помогут девушке лучше узнать саму себя и ответить на вопросы, мучившие ее долгое время.
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АКРежиссёр
Алекс
Кендрик
- АКАктёр
Алекс
Кендрик
- ПЭАктриса
Присцилла
Эванс Ширер
- КААктёр
Камерон
Арнетт
- ШВАктриса
Шари
Вьедманн
- ДААктриса
Денис
Армстронг
- ДКАктёр
Джошуа
Кендрик
- АКСценарист
Алекс
Кендрик
- СКСценарист
Стивен
Кендрик
- АБПродюсер
Аарон
Барнс
- ШКПродюсер
Шеннон
Кендрик
- СКПродюсер
Стивен
Кендрик
- АРХудожница
Анна
Рэдмон
- СХМонтажёр
Стив
Халлфиш
- АКМонтажёр
Алекс
Кендрик
- БСОператор
Боб
Скотт
- ПМКомпозитор
Пол
Миллс