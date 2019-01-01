Победитель (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Джон Харрисон работает тренером по баскетболу в средней школе и, когда для него наступают трудные времена, соглашается стать инструктором по бегу для страдающей астмой Ханны Скотт. Спортивные тренировки помогут девушке лучше узнать саму себя и ответить на вопросы, мучившие ее долгое время.



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