По ту сторону двери (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
7.71982, Oltre la porta
Драма105 мин18+
О фильме
Молодой архитектор из Америки работает над проектом в Марокко. В баре отеля он встречает загадочную девушку по имени Нина, которая зарабатывает деньги, сопровождая туристов в места запретных развлечений. Постепенно он оказывается свидетелем странных и запутанных отношений Нины и ее отчима, который отбывает срок за убийство собственной жены. Полюбив Нину, молодой человек старается спасти ее от разрушительных отношений, но все оказывается намного сложнее, чем он мог предположить.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ЛКРежиссёр
Лилиана
Кавани
- Актёр
Марчелло
Мастроянни
- ЭДАктриса
Элеонора
Джорджи
- Актёр
Том
Беренджер
- МПАктёр
Мишель
Пикколи
- МСАктриса
Мария
София Амендолеа
- МБАктриса
Марсия
Бриско
- ЭБАктёр
Энрико
Бергьер
- ПБАктёр
Паоло
Бонетти
- СБАктриса
Сисели
Браун
- ХЛАктриса
Хадиджа
Лахнида
- ЛКСценарист
Лилиана
Кавани
- ЭМСценарист
Энрико
Медиоли
- ДФХудожник
Данте
Ферретти
- ПТХудожник
Пьеро
Този
- ВВХудожник
Верде
Виконте Ди Модроне
- РММонтажёр
Руджеро
Мастроянни
- ЛТОператор
Лучано
Товоли
- ПДКомпозитор
Пино
Донаджо