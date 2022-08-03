По ту сторону двери
Wink
Фильмы
По ту сторону двери

По ту сторону двери (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

7.71982, Oltre la porta
Драма105 мин18+

О фильме

Молодой архитектор из Америки работает над проектом в Марокко. В баре отеля он встречает загадочную девушку по имени Нина, которая зарабатывает деньги, сопровождая туристов в места запретных развлечений. Постепенно он оказывается свидетелем странных и запутанных отношений Нины и ее отчима, который отбывает срок за убийство собственной жены. Полюбив Нину, молодой человек старается спасти ее от разрушительных отношений, но все оказывается намного сложнее, чем он мог предположить.

Страна
Италия
Жанр
Драма
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «По ту сторону двери»