По ту сторону двери (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

Молодой архитектор из Америки работает над проектом в Марокко. В баре отеля он встречает загадочную девушку по имени Нина, которая зарабатывает деньги, сопровождая туристов в места запретных развлечений. Постепенно он оказывается свидетелем странных и запутанных отношений Нины и ее отчима, который отбывает срок за убийство собственной жены. Полюбив Нину, молодой человек старается спасти ее от разрушительных отношений, но все оказывается намного сложнее, чем он мог предположить.

