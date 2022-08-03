По ту сторону двери HD
Wink
Фильмы
По ту сторону двери HD

По ту сторону двери HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Other Side of the Door
Ужасы, Триллер91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мария винит себя в гибели сына в автокатастрофе, ведь за рулем была она. Гувернантка-индианка советует героине отправиться в древний храм, где проводят ритуалы по вызову умерших, во время которых двери церкви ни в коем случае нельзя открывать. На свою беду, Мария нарушает это правило.

Страна
США, Великобритания, Индия
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «По ту сторону двери HD»