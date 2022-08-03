По ту сторону двери HD (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, The Other Side of the Door
Ужасы, Триллер91 мин18+
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О фильме
Мария винит себя в гибели сына в автокатастрофе, ведь за рулем была она. Гувернантка-индианка советует героине отправиться в древний храм, где проводят ритуалы по вызову умерших, во время которых двери церкви ни в коем случае нельзя открывать. На свою беду, Мария нарушает это правило.
СтранаСША, Великобритания, Индия
ЖанрУжасы, Триллер
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЙРРежиссёр
Йоханнес
Робертс
- СУАктриса
Сара
Уэйн Кэллис
- Актёр
Джереми
Систо
- СРАктриса
София
Росински
- ЛКАктёр
Логан
Креран
- СПАктриса
Сучитра
Пиллай-Малик
- ХБАктёр
Хавьер
Ботет
- ШХАктриса
Шоа
Хуссэйн
- МБАктёр
Мишти
Бангера
- АСАктёр
Амарджит
Сингх
- РГАктёр
Рахил
Гилани
- ЙРСценарист
Йоханнес
Робертс
- ЭРСценарист
Эрнест
Риера
- РАПродюсер
Рори
Аиткен
- Продюсер
Александр
Ажа
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ДБАктёр дубляжа
Давид
Бродский
- Актриса дубляжа
Елизавета
Козлова
- СКАктёр дубляжа
Семён
Кустов
- ЕМАктриса дубляжа
Елена
Мельникова
- НГХудожник
Нидхи
Гамбхир
- ФКХудожница
Фран
Купер
- БМонтажёр
Бакстер
- МАОператор
Максим
Александр
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара