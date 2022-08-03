Мария винит себя в гибели сына в автокатастрофе, ведь за рулем была она. Гувернантка-индианка советует героине отправиться в древний храм, где проводят ритуалы по вызову умерших, во время которых двери церкви ни в коем случае нельзя открывать. На свою беду, Мария нарушает это правило.

