По соседству (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Успешная кинокарьера, дом в Берлине, идеальная семья — кажется, у Даниэля есть всe, о чем только можно мечтать. Перед очередным кастингом он заглядывает в бар по соседству, где встречает немолодого мужчину, странный разговор с которым изменит не только ближайшие планы героя, но и всю его жизнь. Но кто же этот загадочный незнакомец — неловкий поклонник, скучающий критик или бывший агент Штази?
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Даниэль
Брюль
- Актёр
Даниэль
Брюль
- ПКАктёр
Петер
Курт
- РЭАктриса
Рик
Экерман
- АШАктриса
Аенн
Шварц
- ГБАктёр
Годе
Бенедикс
- ВКАктриса
Вики
Крипс
- ЖХАктриса
Жюстин
Хиршфельд
- ОХАктёр
Оле
Херман
- ЛГАктриса
Луиза-Селин
Гаффрон
- ДПАктриса
Джоанна
Полли
- ДКСценарист
Даниэль
Кельманн
- Сценарист
Даниэль
Брюль
- Продюсер
Даниэль
Брюль
- САХудожница
Сюзанна
Абель
- ЙХОператор
Йенс
Харант