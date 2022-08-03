По соседству
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По соседству
7.22021, Nebenan
Драма, Комедия90 мин18+

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По соседству (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Успешная кинокарьера, дом в Берлине, идеальная семья — кажется, у Даниэля есть всe, о чем только можно мечтать. Перед очередным кастингом он заглядывает в бар по соседству, где встречает немолодого мужчину, странный разговор с которым изменит не только ближайшие планы героя, но и всю его жизнь. Но кто же этот загадочный незнакомец — неловкий поклонник, скучающий критик или бывший агент Штази?

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb