Успешная кинокарьера, дом в Берлине, идеальная семья — кажется, у Даниэля есть всe, о чем только можно мечтать. Перед очередным кастингом он заглядывает в бар по соседству, где встречает немолодого мужчину, странный разговор с которым изменит не только ближайшие планы героя, но и всю его жизнь. Но кто же этот загадочный незнакомец — неловкий поклонник, скучающий критик или бывший агент Штази?

