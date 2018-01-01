Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Пляжная вечеринка»

Режиссёры

Йон Картхаус

Jon Karthaus
Режиссёр

Актёры

Эбби Хус

Abbey Hoes
АктрисаAnna
Стефани ван Эр

Stephanie van Eer
АктрисаBibi
Сой Крун

Soy Kroon
АктёрRaul
Оскар Эртз

Oscar Aerts
АктёрMike
Синан Эроглу

Sinan Eroglu
АктёрKay
Лиза Цвеерман

Lisa Zweerman
АктрисаEsmee
Элла-Джун Генрард

Ella-June Henrard
АктрисаMonica
Рёланд Фернхут

Roeland Fernhout
АктёрThomas
Катя Шурман

Katja Schuurman
АктрисаFrida
Тина де Бруин

Tina de Bruin
АктрисаTrudie

Сценаристы

Йон Картхаус

Jon Karthaus
Сценарист
Дидерик Джекель

Diederik Jekel
Сценарист
Йохан Нийенхейс

Johan Nijenhuis
Сценарист

Продюсеры

Винанд Шоколад

Wynand Chocolaad
Продюсер

Актёры дубляжа

Ирина Обрезкова

Актриса дубляжа
Екатерина Ландо

Актриса дубляжа
Валерий Смекалов

Актёр дубляжа
Александр Васильев

Актёр дубляжа
Юрий Романов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Джошуа Менко

Joshua Menco
Монтажёр