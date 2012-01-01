6.02012, Bad Kids Go to Hell
Ужасы, Комедии88 мин18+
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Плохие дети отправляются в ад (фильм, 2012) смотреть онлайн
Сюжет
Несколько студентов, застигнутые врасплох налетевшим штормом, оказываются взаперти в элитной Академии. Теперь им предстоит пережить страшные события, так как помимо них в здании находится не только убийца, но и призраки людей, которых он убил…
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Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.5 IMDb
- МСРежиссёр
Мэттью
Спрэдлин
- КДАктёр
Камерон
Дин Стюарт
- ОДАктриса
Оги
Дьюк
- РЭАктёр
Роджер
Эдвардс
- МДАктёр
Марк
Донато
- АААктриса
Аманда
Алч
- ДШАктёр
Джеффри
Шмидт
- ББАктёр
Бен
Браудер
- ДНАктёр
Джадд
Нельсон
- ШРАктриса
Шанель
Райан
- МССценарист
Мэттью
Спрэдлин
- БВСценарист
Бэрри
Верник
- БКПродюсер
Брэд
Келлер
- МЛХудожник
Маркус
Лапорте
- ДПХудожник
Джон
Паркер
- ДБОператор
Дэвид
Блад