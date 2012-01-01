Плохие дети отправляются в ад
Wink
Фильмы
Плохие дети отправляются в ад
6.02012, Bad Kids Go to Hell
Ужасы, Комедии88 мин18+

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Плохие дети отправляются в ад (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Несколько студентов, застигнутые врасплох налетевшим штормом, оказываются взаперти в элитной Академии. Теперь им предстоит пережить страшные события, так как помимо них в здании находится не только убийца, но и призраки людей, которых он убил…

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Ужасы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.5 IMDb