Плохие дети отправляются в ад (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Несколько студентов, застигнутые врасплох налетевшим штормом, оказываются взаперти в элитной Академии. Теперь им предстоит пережить страшные события, так как помимо них в здании находится не только убийца, но и призраки людей, которых он убил…



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