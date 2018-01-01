Плохая компания (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Трудные подростки, находящиеся на перевоспитании в летнем трудовом лагере, сталкиваются с террористической группой, цель которой — захват близлежащей атомной электростанции. Понимая, что бежать им некуда, ребята решают своими силами остановить террористов и защитить Америку от ядерного апокалипсиса.
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Информация
Рейтинг
3.1 IMDb
- РКРежиссёр
Робин
Кристиан Питерс
- БСАктёр
Бубу
Стюарт
- ЖБАктриса
Жизелль
Бонилья
- КМАктёр
Кайл
Мэсси
- МДАктёр
Марк
Дервин
- Актёр
Куинтон
Аарон
- Актёр
Кристофер
Джадж
- МДАктриса
Мэдлин
Дойч
- Актёр
Ма
Ци
- УЭАктёр
Уильям
Этертон
- ДСАктриса
Джиа
Скова
- РКСценарист
Робин
Кристиан Питерс
- РКПродюсер
Робин
Кристиан Питерс
- БСПродюсер
Бубу
Стюарт
- ФСПродюсер
Файвел
Стюарт
- ЖКХудожница
Жослин
Куан
- БЛОператор
Брюс
Логан