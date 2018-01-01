Плохая компания
Wink
Фильмы
Плохая компания
5.82018, Bad Company
Боевики91 мин18+

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Плохая компания (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Трудные подростки, находящиеся на перевоспитании в летнем трудовом лагере, сталкиваются с террористической группой, цель которой — захват близлежащей атомной электростанции. Понимая, что бежать им некуда, ребята решают своими силами остановить террористов и защитить Америку от ядерного апокалипсиса.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики

Рейтинг

3.1 IMDb