Плодородная почва (фильм, 2011) смотреть онлайн

После того, как у Эмили случился выкидыш, она с мужем Нэтом Уивером переехала из Нью-Йорка в штат Нью-Гемпшир. В старом доме в провинции они хотели оправиться от постигшего семью несчастья. Но однажды мастера, чинившие канализацию, обнаружили под их жилищем человеческий скелет. Вероятно, эта находка связана с давними трагическими событиями: в середине XIX века Мэри - жена тогдашнего хозяина дома Уильяма Уивера пропала без вести вместе с маленьким ребенком.

