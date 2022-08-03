Плодородная почва (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
После того, как у Эмили случился выкидыш, она с мужем Нэтом Уивером переехала из Нью-Йорка в штат Нью-Гемпшир. В старом доме в провинции они хотели оправиться от постигшего семью несчастья. Но однажды мастера, чинившие канализацию, обнаружили под их жилищем человеческий скелет. Вероятно, эта находка связана с давними трагическими событиями: в середине XIX века Мэри - жена тогдашнего хозяина дома Уильяма Уивера пропала без вести вместе с маленьким ребенком.
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.5 IMDb
- АГРежиссёр
Адам
Гираш
- ЛХАктриса
Лейша
Хейли
- ГХАктёр
Гейл
Харольд
- ЧРАктёр
Челси
Росс
- ДКАктриса
ДжоНелл
Кеннеди
- СБАктриса
Стефани
Браун
- СДАктриса
Сигал
Дайэмант
- АГАктёр
Адам
Гираш
- ККАктёр
Клинт
Кертис
- НКАктёр
Нил
Каннингэм
- РМАктёр
Род
МакКалло
- ДАСценарист
Джейс
Андерсон
- АГСценарист
Адам
Гираш
- Продюсер
Моше
Дайамант
- Продюсер
Стефани
Калеб
- СЭХудожница
Стэйси
Эллен Рич
- АСХудожница
Алексис
Скотт
- ЭКМонтажёр
Эндрю
Коэн