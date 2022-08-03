Плодородная почва
Wink
Фильмы
Плодородная почва
6.22011, Fertile Ground
Ужасы91 мин18+

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Плодородная почва (фильм, 2011) смотреть онлайн

О фильме

После того, как у Эмили случился выкидыш, она с мужем Нэтом Уивером переехала из Нью-Йорка в штат Нью-Гемпшир. В старом доме в провинции они хотели оправиться от постигшего семью несчастья. Но однажды мастера, чинившие канализацию, обнаружили под их жилищем человеческий скелет. Вероятно, эта находка связана с давними трагическими событиями: в середине XIX века Мэри - жена тогдашнего хозяина дома Уильяма Уивера пропала без вести вместе с маленьким ребенком.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Плодородная почва»