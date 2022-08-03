Гордость советских инженеров, секретный объект, спрятанный в непроходимой тайге, среди болот и туманов – долгое время космодром Плесецк был серьезным аргументом в противостоянии двух стран - СССР и США. Именно его имел в виду советский лидер Никита Сергеевич Хрущев, когда обещал показать американцам "Кузькину мать". Отсюда советская ракета могла достигнуть самой дальней цели.

