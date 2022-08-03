Плесецк: Таежный космодром
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Плесецк: Таежный космодром

Плесецк: Таежный космодром (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.02018, Плесецк: Таежный космодром
Документальный48 мин18+

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О фильме

Гордость советских инженеров, секретный объект, спрятанный в непроходимой тайге, среди болот и туманов – долгое время космодром Плесецк был серьезным аргументом в противостоянии двух стран - СССР и США. Именно его имел в виду советский лидер Никита Сергеевич Хрущев, когда обещал показать американцам "Кузькину мать". Отсюда советская ракета могла достигнуть самой дальней цели.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

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