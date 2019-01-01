Платформа (фильм, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Горен соглашается на участие в некоем эксперименте и вскоре приходит в себя в почти пустой комнате уровня 48, где имеются большие прямоугольные отверстия в полу и потолке. На каждом уровне находятся два человека, а сколько всего уровней — неизвестно. Этажи связывает общий колодец, по которому �раз в день опускается платформа с едой, и чем ниже находятся люди, тем меньше у них шансов поесть. Каждый месяц происходит рокировка, и обитатели верхних уровней могут оказаться в самом низу, и наоборот. Поскольку разрешалось взять с собой один предмет, Горен выбрал томик «Дон Кихота», а его сосед прихватил большой самозатачивающийся нож.
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Информация
СтранаИспания
ЖанрыФантастика, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- ГГРежиссёр
Гальдер
Гастелу-Уррутия
- АМАктриса
Александра
Масангкей
- ЗЛАктёр
Зихара
Ллана
- ЭБАктёр
Эмилио
Буале
- ЭГАктёр
Эрик
Гуд
- АААктёр
Альгис
Арлаускас
- МПАктёр
Марио
Пардо
- АСАктриса
Антония
Сан Хуан
- ЧФАктёр
Чубио
Фернандес
- Актёр
Иван
Массаге
- СЭАктёр
Сорион
Эгилеор
- ПРСценарист
Педро
Риверо
- ДДСценарист
Давид
Десола
- КХПродюсер
Карлос
Хуарес
- ДМПродюсер
Давид
Матаморос
- АЭПродюсер
Анхелес
Эрнандес
- ЕГПродюсер
Елена
Газало
- ЕРМонтажёр
Елена
Руис