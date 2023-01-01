Планета Джанет (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Одно лето мамы и дочери меняет их близкие отношения. Искреннее инди-драмеди «Планета Джанет» — фильм-дебют лауреатки Пулитцеровской премии Энни Бэйкер от студии А24. Картина с Джулианной Николсон была высоко оценена критиками.



Начало 1990-х. Наблюдательная и не по годам смышленая Лейси живет с мамой Джанет в отдельном лесном домике в штате Массачусетс. С друзьями ей не везет, да и жизнь представляется не слишком удачной, хотя ее мама уверена, что это вовсе не так. Именно мама кажется юной Лейси главным утешением. Упросив забрать ее из летнего лагеря, девочка проводит каникулы дома, куда наведываются разные мамины знакомые. Среди них чудаковатый мамин ухажер Уэйн и подруга-театралка Реджина. Джанет работает терапевтом по иглоукалыванию, кое-как справляется с родительской фрустрацией и пытается организовать свою жизнь. А Лейси понемногу понимает, что ничто не идеально — даже ее мама, которую она, впрочем, не может не любить.



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