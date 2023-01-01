План мести (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Террористы захватывают отель, где празднуется свадьба, но жених и его друзья служили в спецназе и могут дать отпор. «План мести» — фильм-боевик, в котором одну из главных ролей сыграл звезда жанра Дольф Лундгр�ен.



Кэл и Брук решили выбрать для свадьбы шикарную уединенную гостиницу, где это важное событие с ними разделили бы только близкие. Однако выходные оборачиваются катастрофой, когда в отель заявляются террористы. Они захватывают отца невесты, крайне состоятельного человека, и угрожают убить его дочерей и гостей праздника. Однако жениха и его шафера не так просто напугать — в прошлом бойцы спецназа, они сделают все возможное, чтобы спасти заложников.



Как бывшие военные смогут противостоять подготовленным преступникам и получится ли у них защитить родных без потерь? Об этом расскажет «План мести» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.



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