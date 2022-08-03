Пирожок
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Пирожок

Пирожок (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

9.61956, Пирожок
Мультфильм, Для самых маленьких9 мин0+

О фильме

Трудолюбивая Курочка вместе со своими цыплятами всe лето работала на поле. Осенью они убрали богатый урожай, намололи муки и испекли пирожок. Почуяв вкусный запах, в домик к Курочке явились два соседа, собачка Шарик и кот Мурзик — лентяи из лентяев…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.5 IMDb