Пирожок (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно
9.61956, Пирожок
Мультфильм, Для самых маленьких9 мин0+
О фильме
Трудолюбивая Курочка вместе со своими цыплятами всe лето работала на поле. Осенью они убрали богатый урожай, намололи муки и испекли пирожок. Почуяв вкусный запах, в домик к Курочке явились два соседа, собачка Шарик и кот Мурзик — лентяи из лентяев…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоFull HD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.5 IMDb