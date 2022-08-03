Трудолюбивая Курочка вместе со своими цыплятами всe лето работала на поле. Осенью они убрали богатый урожай, намололи муки и испекли пирожок. Почуяв вкусный запах, в домик к Курочке явились два соседа, собачка Шарик и кот Мурзик — лентяи из лентяев…

