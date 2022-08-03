Пираты по соседству
Wink
Детям
Пираты по соседству
8.32020, De piraten van hiernaast
Семейный, Приключения90 мин18+

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Пираты по соседству (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

В тихом городке Линдсборо грядут неслыханные перемены, ведь в это сонное царство занесло самую настоящую пиратскую семейку, очень шумную и эксцентричную. Местные подростки Мишель и Элизабет заводят дружбу с юным пиратом Билли, и тот рассказывает им, что его отец Мушкетон в большой опасности. Отважной троице предстоит сразиться с главным врагом крутого «морского разбойника» и навести шороху в скучном Линдсборо.

Страна
Нидерланды
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.8 IMDb