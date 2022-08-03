8.32020, De piraten van hiernaast
Семейный, Приключения90 мин18+
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Пираты по соседству (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
В тихом городке Линдсборо грядут неслыханные перемены, ведь в это сонное царство занесло самую настоящую пиратскую семейку, очень шумную и эксцентричную. Местные подростки Мишель и Элизабет заводят дружбу с юным пиратом Билли, и тот рассказывает им, что его отец Мушкетон в большой опасности. Отважной троице предстоит сразиться с главным врагом крутого «морского разбойника» и навести шороху в скучном Линдсборо.
СтранаНидерланды
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ПвРежиссёр
Пим
ван Хёве
- МСАктёр
Матти
Стукер
- СБАктёр
Самуэль
Бо Ройрекас
- СХАктриса
Селеста
Хольшеймер
- ЭЯАктёр
Эгберт
Ян Вебер
- ТГАктёр
Тиго
Гернандт
- СЯАктриса
Сара
Янне
- ДЛАктёр
Дэвид
Люсиер
- НБАктриса
Нинке
Бекхойзен
- БХАктёр
Берт
Хана
- СвАктриса
Сицке
ван дер Стер
- ЙНПродюсер
Йохан
Нийенхейс
- РЛПродюсер
Роберт
Лабрюйер
- ГвОператор
Гуидо
ван Геннеп