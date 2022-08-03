В тихом городке Линдсборо грядут неслыханные перемены, ведь в это сонное царство занесло самую настоящую пиратскую семейку, очень шумную и эксцентричную. Местные подростки Мишель и Элизабет заводят дружбу с юным пиратом Билли, и тот рассказывает им, что его отец Мушкетон в большой опасности. Отважной троице предстоит сразиться с главным врагом крутого «морского разбойника» и навести шороху в скучном Линдсборо.

