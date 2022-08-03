Пиноккио (фильм, 2002) смотреть онлайн
7.12002, Pinocchio
Фэнтези, Комедия105 мин12+
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О фильме
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Режиссёр
Роберто
Бениньи
- Актёр
Роберто
Бениньи
- НБАктриса
Николетта
Браски
- МБАктёр
Мино
Беллеи
- КДАктёр
Карло
Джуффре
- ПБАктёр
Пеппе
Барра
- ФЯАктёр
Франко
Явароне
- МКАктёр
Макс
Каваллари
- БААктёр
Бруно
Арена
- КПАктёр
Коррадо
Пани
- КРАктёр
Ким
Росси Стюарт
- Сценарист
Роберто
Бениньи
- ВЧСценарист
Винченцо
Черами
- ККСценарист
Карло
Коллоди
- БДСценарист
Брендан
Доннисон
- НБПродюсер
Николетта
Браски
- ЭФПродюсер
Эльда
Ферри
- МКПродюсер
Марио
Котоне
- МСХудожник
Маурицио
Сабатини
- ДДХудожник
Данило
Донати
- ДСОператор
Данте
Спинотти
- НПКомпозитор
Никола
Пьовани