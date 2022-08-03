Пиноккио
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Пиноккио

Пиноккио (фильм, 2002) смотреть онлайн

7.12002, Pinocchio
Фэнтези, Комедия105 мин12+

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О фильме

Сказка Карло Коллоди одна из самых смешных в мировой литературе. Деревянный Пиноккио в исполнении мастера комедийного жанра Роберто Бениньи не оставит равнодушным никого!

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Семейный, Фэнтези
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пиноккио»