Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Jasper: Journey to the End of the World
Мультфильм, Семейный82 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Для всех пингвинов мир ограничивается айсбергом, на котором они живут. Но только не для Джаспера! Любопытный пингвиненок безуспешно пытается доказать своим сородичам, что там, за горизонтом, есть другой чудесный мир.
Отправившись на изучение неведомого мира, Джаспер попадает на борт теплохода злого Доктора Блока. Джасперу, с помощью дочки капитана Эммы и ее попугая Какаро, удается расстроить коварные планы доктора и обрести новых друзей! Но сможет ли он теперь доказать другим пингвинам, что мир намного больше, чем они думают?
СтранаГермания, Франция
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
6.7 IMDb