Для всех пингвинов мир ограничивается айсбергом, на котором они живут. Но только не для Джаспера! Любопытный пингвиненок безуспешно пытается доказать своим сородичам, что там, за горизонтом, есть другой чудесный мир.

Отправившись на изучение неведомого мира, Джаспер попадает на борт теплохода злого Доктора Блока. Джасперу, с помощью дочки капитана Эммы и ее попугая Какаро, удается расстроить коварные планы доктора и обрести новых друзей! Но сможет ли он теперь доказать другим пингвинам, что мир намного больше, чем они думают?

