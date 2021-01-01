Пигалица (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Англия, XVI век. Из-за недавно принятых «египетских законов» люди с темным цветом кожи, в частности цыгане, подвергаются тотальному уничтожению. Небольшая группа выживших добирается до побережья, где местные д�обытчики соли обещают за крупное вознаграждение посадить их на корабль, идущий на материк. Но когда между приемной дочерью главного старателя и темнокожим Рами вспыхивает любовь, планы рушатся — над жизнями беженцев нависает смертельная угроза.



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