Певец (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Жизнь обладателя «золотого голоса», популярного исполнителя латиноамериканской сальсы, Гектора Лаво началась в знойном Пуэрто-Рико и трагически оборвалась в холодном Нью-Йорке. В ней было все — нищета и богатство, вдохновение и отчаяние, молниеносный успех и столь же молниеносное падение.



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