Певец (фильм, 2006) смотреть онлайн
7.42006, El cantante
Драмы109 мин18+
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Сюжет
Жизнь обладателя «золотого голоса», популярного исполнителя латиноамериканской сальсы, Гектора Лаво началась в знойном Пуэрто-Рико и трагически оборвалась в холодном Нью-Йорке. В ней было все — нищета и богатство, вдохновение и отчаяние, молниеносный успех и столь же молниеносное падение.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЛИРежиссёр
Леон
Ичасо
- МЭАктёр
Марк
Энтони
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- КБАктёр
Кристофер
Бесерра
- ФКАктёр
Федерико
Кастеллуччо
- РДАктриса
Роми
Диас
- БЭАктёр
Бернард
Эрнандез
- АНАктриса
Андреа
Наведо
- ДОАктёр
Джон
Ортис
- МПАктёр
Мэнни
Перес
- ВЛАктёр
Винсент
Лареска
- ЛИСценарист
Леон
Ичасо
- ДДСценарист
Дэвид
Дармстадер
- ТЭСценарист
Тодд
Энтони Белло
- СФПродюсер
Саймон
Филдс
- Продюсер
Дженнифер
Лопес
- ДМПродюсер
Дэвид
Мальдонадо
- РММонтажёр
Рауль
Марчанд Санчес
- КЧОператор
Клаудио
Чеа
- УККомпозитор
Уилли
Колон
- АЛКомпозитор
Андрес
Левин