Певец
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Певец

Певец (фильм, 2006) смотреть онлайн

7.42006, El cantante
Драмы109 мин18+

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Сюжет

Жизнь обладателя «золотого голоса», популярного исполнителя латиноамериканской сальсы, Гектора Лаво началась в знойном Пуэрто-Рико и трагически оборвалась в холодном Нью-Йорке. В ней было все — нищета и богатство, вдохновение и отчаяние, молниеносный успех и столь же молниеносное падение.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Певец»

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