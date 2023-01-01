Петушок – Золотой гребешок (фильм, 1955) смотреть онлайн
1955, Петушок – Золотой гребешок
Мультфильм, Советские мультфильмы10 мин12+
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О фильме
Петушок — Золотой Гребешок, не послушав наказа своих друзей Кота и Дрозда, попадает в лапы к Лисе. Рыжая разбойница дважды уносит Петушка в лес. Но каждый раз на выручку товарищу спешат Кот и Дрозд…
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СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb