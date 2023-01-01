Петушок – Золотой гребешок (фильм, 1955) смотреть онлайн

Петушок — Золотой Гребешок, не послушав наказа своих друзей Кота и Дрозда, попадает в лапы к Лисе. Рыжая разбойница дважды уносит Петушка в лес. Но каждый раз на выручку товарищу спешат Кот и Дрозд…



Петушок – Золотой гребешок смотреть онлайн в х�орошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.