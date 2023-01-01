Петушок – Золотой гребешок
Wink
Детям
Петушок – Золотой гребешок

Петушок – Золотой гребешок (фильм, 1955) смотреть онлайн

1955, Петушок – Золотой гребешок
Мультфильм, Советские мультфильмы10 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Петушок — Золотой Гребешок, не послушав наказа своих друзей Кота и Дрозда, попадает в лапы к Лисе. Рыжая разбойница дважды уносит Петушка в лес. Но каждый раз на выручку товарищу спешат Кот и Дрозд…

Петушок – Золотой гребешок смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb