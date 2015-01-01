Peter Gabriel - New Blood: Live in London (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.62015, Peter Gabriel - New Blood: Live in London
Концерты77 мин18+
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Сюжет
Снятый в Hammersmith Apollo в марте этого года, New Blood Live In London запечатлел Питера Гэбриэла, выступающего вживую с 46 музыкальными инструментами. В репертуаре кавер-версии из его альбома Scratch My Back сочетаются с классическими треками из его сольной карьеры.
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