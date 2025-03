Peter Gabriel - New Blood: Live in London (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Снятый в Hammersmith Apollo в марте этого года, New Blood Live In London запечатлел Питера Гэбриэла, выступающего вживую с 46 музыкальными инструментами. В репертуаре кавер-версии из его альбома Scratch My Back сочетаются с классическими треками из его сольной карьеры.



Peter Gabriel - New Blood: Live in London смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.