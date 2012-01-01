Пьета (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Одинокий 30-летний женоненавистник Ли Ган-до зарабатывает вымогательством денег у кустарей, задолжавших местному ростовщику. Неплательщиков он калечит, имитируя несчастный случай, чтобы те могли получить страховку и отдать долг. Однажды на пороге его дома появляется женщина, которая называет себя его матерью, бросившей его много лет назад. Подвергнув женщину унижениям, Ган-до постепенно принимает еe в свой дом. Обретение семьи заставляет его изменить свое отношение к жизни.



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