Песня любви
Wink
Фильмы
Песня любви
7.02020, Country at Heart
Драмы, Мелодрамы82 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Песня любви (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Талантливая кантри-певица Шейна Джадсон встречает Грейди, автора песен из Нешвила, который приехал в еe городок искать вдохновение. Они объединяются, чтобы написать песню, которая станет хитом, но незаметно для себя сближаются и понимают, что любят друг друга.

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Информация

Страна
Канада, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb