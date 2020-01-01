Песня любви (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Талантливая кантри-певица Шейна Джадсон встречает Грейди, автора песен из Нешвила, который приехал в еe городок искать вдохновен�ие. Они объединяются, чтобы написать песню, которая станет хитом, но незаметно для себя сближаются и понимают, что любят друг друга.



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