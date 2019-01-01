Песнь Парклэнда (фильм, 2019) смотреть онлайн

14 февраля 2018 года в средней школе Марджори Стоунман Дуглас в городе Парклэнд произошла трагедия. Неизвестный человек, по его собственным словам, ведомый демоническими голосами, зашел в здание, вскинул полавтоматическую винтовку и открыл стрельбу. Погибло 17 человек — больше, чем после массового убийства в средней школе «Колумбайн». Главные герои документальной ленты «Песнь Парклэнда»— ученики, возвращающиеся к работе над школьным мюзиклом, который они забросили. Но теперь они намерены завершить начатое, чтобы все сообщество увидело — дети готовы жить дальше. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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