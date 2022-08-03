В лесных дебрях Румынии группа ученых наталкивается на руины аббатства XIII века. Обследовав их, они совершают удивительное открытие — это сооружение было построено над входом в гигантский подземный грот. А по мнению местных биологов, в гроте существует уникальная и еще не познанная экосистема. В итоге они отправляются выведывать ее тайны ...

