Пещера (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, The Cave
Ужасы, Фантастика90 мин18+
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О фильме
В лесных дебрях Румынии группа ученых наталкивается на руины аббатства XIII века. Обследовав их, они совершают удивительное открытие — это сооружение было построено над входом в гигантский подземный грот. А по мнению местных биологов, в гроте существует уникальная и еще не познанная экосистема. В итоге они отправляются выведывать ее тайны ...
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.2 IMDb
- БХРежиссёр
Брюс
Хант
- Актёр
Коул
Хаузер
- ЭСАктёр
Эдди
Сибриан
- Актёр
Моррис
Честнат
- Актриса
Лина
Хиди
- Актриса
Пайпер
Перабо
- РРАктёр
Рик
Раванелло
- ДДАктёр
Дэниэл
Дэ Ким
- КДАктёр
Киран
Дарси-Смит
- МЮАктёр
Марчел
Юреш
- ВРАктёр
Влад
Радеску
- МССценарист
Майкл
Стейнберг
- ТУСценарист
Теган
Уэст
- МОПродюсер
Майкл
Оуховен
- РБПродюсер
Роберт
Берначчи
- Продюсер
Гари
Лучези
- ВПХудожница
Венди
Партридж
- РЭОператор
Росс
Эмери
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль