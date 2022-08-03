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Пещера

Пещера (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, The Cave
Ужасы, Фантастика90 мин18+

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О фильме

В лесных дебрях Румынии группа ученых наталкивается на руины аббатства XIII века. Обследовав их, они совершают удивительное открытие — это сооружение было построено над входом в гигантский подземный грот. А по мнению местных биологов, в гроте существует уникальная и еще не познанная экосистема. В итоге они отправляются выведывать ее тайны ...

Страна
США, Германия, Австралия
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пещера»